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В Киеве задержали опасную банду, грабившую квартиры: фото и видео

четверг, 15 августа 2019, 18:25
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Сотрудники правоохранительных органов в Киеве задержали на "горячем" банду квартирных воров.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе.

"Трое мужчин готовились к преступлению заранее: в течение длительного времени они наблюдали за домом, который хотели обокрасть…. Фигурантов задержали с крадеными вещами, когда они направлялись к автомобилю", - сказано в сообщении.

По словам заместителя начальника - начальника отдела криминальной полиции Днепровского управления полиции Алексея Маньковского, злоумышленники открыли замок входной двери с помощью отмычек. Попав в дом, они упаковали в дорожные сумки деньги и вещи хозяев квартиры.

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Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это 36-летний киевлянин, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж, 38-летний местный житель, судимый за кражу, и 32-летний житель Сумщины, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений, грабеж и наркопреступления.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители обоснованно подозревают задержанных в совершении двух краж из квартир киевлян в Днепровском районе столицы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве после попытки кражи в одном из супермаркетов был задержан Сергей Анатольевич, 1971 года рождения, который известен тем, что уже нанес столичным магазинам огромный ущерб.

Кроме того, в Киеве поймали вора в необычном костюме.

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