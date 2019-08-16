Обидел ребенка: наглый вор в Киеве попал на фото

В интернете обнародовали фотографии мужчины, который украл велосипед у ребенка в Киеве.

Соответствующий пост размещен на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на проспекте Бажана, 14, напротив школы "Киевская Русь".

"У моего ребенка вот этим быком был украден велосипед. Просто подошел и перекусил трос велосипедного замка. Велосипед Crossbike красно-черный с серебристыми вставками", - говорится в публикации.

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На пост бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве после попытки кражи в одном из супермаркетов был задержан Сергей Анатольевич, 1971 года рождения, который известен тем, что уженанес столичным магазинам огромный ущерб.

Кроме того, в Киеве поймали вора в необычном костюме.