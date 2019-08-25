Немного "устал": в Харькове обрушилась часть моста, все попало на фото и видео

В Харькове произошло серьезное чрезвычайное происшествие с одним из мостов города.

Как сообщают в социальных сетях городские паблики, речь идет о мосте, который находится на Окружной в районе МРЭО в Песочине.

Так, по опубликованным фотографиям видно, что мост по непонятной причине начал рушиться.

В связи с инцидентом полиция перекрыла данный участок дороги.

Городские власти пока официально событие не прокомментировало. На месте работают сотрудники коммунальных служб и правоохранители. Также неизвестно и о пострадавших в результате падения моста.

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