В Германии проучили сторонника ДНР: все попало на видео

В Германии украинцы заставили мужчину снять футболку с символикой ДНР.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

"Ульм, Германия. Украинцы заставили снять сепарскую футболку", - говорится в подписи к ролику.

Стоит отметить, что мнения по поводу произошедшего в сети разделились. Одни посчитали, что украинцы поступили правильно, другие - что мужчина мог и не знать, что на его одежде символика террористической организации.

"Тут по этому челу типа из Боснии может быть два варианта - первый он сепар из Боснии, а второй - просто одел футболку, нашел на гуманитарке, РФ много возит этого г*вна и раздает просто бесплатно. Среди разных людей под видом бесплатной раздачи рекламы, они берут и не знают что", "Все он понимает", "Всю Европу заразили. Метастазы повсюду", "Надо было еще по куполу настучать!", "Ну, это дичь", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", в Донецкой области отпустили ранее задержанного пьяного местного жителя в футболке с надписью "ДНР".