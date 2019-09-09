Масштабный пожар охватил мусоросвалку под Киевом: фото

В понедельник, 9 сентября на свалках Васильковского и Сквирского района Киевской области одновременно произошли возгорания.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

Так, первый пожар произошел на территории предприятия "Сквирское коммунальное хозяйство". Туда были отправлены спасатели местной части ГСЧС.

В Васильковском районе возгорание произошло возле трассы Васильков – Бугаевка на территории свалки "Закрытая городская". На место был отправлен караул 29 пожарной части Василькова.

В то же время в ГСЧС предупредили о высокой опасности пожаров в Киеве и области 9 сентября до 16:00. С утра спасатели ликвидировали уже 43 возгорания в районе столицы на площади в 20 га.

Как сообщал "Апостроф", 8 сентября, под Киевом вспыхнул "адский" пожар в поле. Во время пожара, по свидетельствам очевидцев, пылали поля Засухи, Большая и Малая Снетынки.