В Киеве посреди улицы похитили мужчину, произошла стрельба: первые подробности

В понедельник, 9 сентября, в Киеве на улице Кудрявской, 31/33 группа неизвестных напала на мужчину, затолкала его в автомобиль Mercedes и увезла в неизвестном направлении, при этом очевидцы слышали выстрелы.

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на правоохранителей и очевидцев происшествия.

В полиции объявили в розыск автомобиль похитителей - Mercedes Benz с номерами АА3111ТО. Правоохранители считают, что похитители могут быть вооружены, их трое, они в капюшонах и перчатках.

Полиция ввела в столице план "Перехват". Спустя некоторое время план "Перехват" был заменен планом "Сирена" (задержание преступников, представляющих опасность для общества).

Около 14:10 правоохранители сумели задержать злоумышленников.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Житомиром группа людей в формах с надписями: "Служба безопасности Украины" ограбила инкассаторов. Полиция объявила план "Перехват" для их задержания.