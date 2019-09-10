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Город окутало дымом: в Киеве произошел серьезный пожар, фото и видео

вторник, 10 сентября 2019, 22:34
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Во вторник, 10 сентября, в Киеве произошел серьезный пожар вблизи станции метро "Лесная".

Об этом сообщает ТСН.

Так, огонь охватил сотни квадратных метров леса.

Отмечается, что работники лесного хозяйства прорывали траншеи, чтобы огонь не распространялся дальше.

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В то же время в социальных сетях пишут, что едкий дым буквально окутывает некоторые районы города.

По данным "Информатора", на территории леса загорелся травяной настил и мусор, который оставили после себя недобросовестные жители или гости столицы. Огонь быстро распространился на территории в один гектар.

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На полную ликвидацию возгорания у пожарных ушло около двух часов, никто не пострадал.

Спасатели отметили, что за день в зеленых зонах столицы произошло по меньшей мере 11 возгораний.

Как сообщал "Апостроф", 10 сентября на незаконной свалке возле взлетной полосы аэропорта "Борисполь" под Киевом вспыхнул пожар.

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