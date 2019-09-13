Украинцы бурно обсуждают заявление Зеленского про "формулу Штайнмайера"

В сети бурно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского про закон об особом статусе Донбасса, более известной как "формула Штайнмайера".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Формула Штайнмайера и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться, и решение будет приниматься лидерами четырех стран. Как я уже сказал, мы должны обсудить все пункты Минских договоренностей", – цитирует ведомства слова Зеленского.

В сети тут же раскритиковали Зеленского за приверженность "формуле Штайнмайера".

Напомним, что в свое время министр иностранных дел Германии Штайнмайер предложил параллельно выполнять Минские договоренности. Так, согласно его "формуле", вначале Украина должна была ввести в действие закон о выборах на Донбассе и только потом стороны отводят войска. Следующий шаг – проведение выборов, и после признания их со стороны ОБСЕ Украина должна была предоставить Донбассу особый статус. Далее, согласно формуле, реализуется пункт о полном выводе НВФ и возвращении контроля над государственной границей Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Раде раскритиковали голосование за особый статус Донбасса.