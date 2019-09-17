В Киеве неадекватный мужчина пытался похитить ребенка: сеть взволновали подробности, фото

В Киеве в парке "Орленок" незнакомец схватил ребенка на глазах матери и пытался скрыться.
Об этом сообщает "Типичный Киев" в Facebook.
"Сегодня утром этот молодой человек, по имени Лысак Андрей Александрович, 1989 г.р., в парке Орлятко схватил ребенка при маме под мышку и начал двигаться в противоположную сторону. Ребенок начал отбиваться - и ему удалось освободиться", - говорится в посте.
Инцидент произошел 15 сентября. Благодаря двум добровольцам злоумышленника задержали и передали в полицию.
За словами похитителя, он ничего "такого" не делал, а просто занимался спортом.
Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на проиcшествие.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 15 сентября в Николаевской области 11-летний ребенок обнаружил на чердаке дома родителей, которые повесились.