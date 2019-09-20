Опубликовано яркое видео учений танкистов ВСУ

Украинские танкисты провели масштабные учения.

Соответствующее видео опубликовано на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе проведения операции объединенных сил произошло инструкторско-методическое занятие, в ходе которого отрабатывались действия усиленного танкового батальона одной из механизированных бригад со всеми наступательными тактическими элементами", - говорится в подписи к кадрам.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее морская авиация Вооруженных сил Украины завершила летно-тактические учения по отработке различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС.

Также в открытом доступе были опубликованы фото и видеозапись учений военнослужащих Операции Объединенных сил на востоке Украины.

Помимо этого, появились мощные фото учений морской авиации ВСУ.