Под Херсоном контрактник ВСУ взял заложницу и устроил стрельбу из автомата: опубликованы фото

В Каховке Херсонской области военнослужащий по контракту забаррикадировался возле военкомата, взял заложницу и открыл стрельбу.

Из-за действий вооруженного военнослужащего в городе была введена операция "Гром", на место прибыли руководители силовых ведомств региона.

Дезертира удалось задержать и доставить в полицию. Местные СМИ сообщают, что задержанный около года назад заключил контракт с одной из бригад Вооруженных сил Украины, откуда дезертировал. Соседи задержанного говорят, что он имел проблемы с алкоголем.

В результате действий военнослужащего никто из граждан не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина готовится выдать России бывшего бойца подразделения "Беркут", который участвовал в аннексии Крыма в составе "отрядов самообороны" Александра Саттарова.