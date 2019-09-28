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В Умань уже прибыли десятки тысяч хасидов: фото паломников и данные о первом ЧП

суббота, 28 сентября 2019, 12:31
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В течение суток, 27 сентября, в Украину прибыли 5 687 паломников-хасидов, которые направляются в город Умань Черкасской области.

Как сообщают в пресс-службе Госпоргранслужбы, в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией по состоянию на утром 28 сентября оформили 24 782 паломников.

Также известно, что через границу не пропустили восемь граждан Израиля по разным причинам.

Не обошлось и без ЧП в Умани. 27 сентября микрорайон Пушкинский остался без света из-за короткого замыкания. Спасатели продолжают работать над восстановлением подачи электричества.

В Умани похоронен праведник Нахман. Его могила считается одной из самых почитаемых святынь и местом паломничества для представителей так называемой брацлавской течения хасидизма.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в прошлом году во время празднования еврейского Нового года паломники устроили в Умани массовую свалку.

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