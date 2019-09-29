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Под Полтавой из-за халатности медиков умерла школьница: детали трагедии возмутили сеть

воскресенье, 29 сентября 2019, 16:42
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В больнице Миргорода по вине медиков умерла 14-летняя девочка.

Об этом сообщает медик и журналист Юрий Климченко на своей странице в Facebook.

У Алены Пупко возникли боли в животе, после чего ее госпитализировали. Ребенка осмотрели гинеколог и хирург, назначили необходимые лабораторные анализы и держали ее без каких действий с утра до вечера.

По словам Климченко, на операцию хирурги девочку взяли с диагнозом острый аппендицит аж в 18.30 и оперировали около двух часов. После чего ее в тяжелом состоянии отправили в реанимационное отделение, где она вскоре этого же позднего вечера и умерла.

"Я, как врач по специальности, еще в настоящее время не смотрел причины смерти ребенка. Но, думаю, что у нее аппендицит осложнился перитонитом (воспалением брюшной полости), который часто несет негативные для здоровья пациента последствия. Но лично мне, и особенно родителям единственного ребенка, хочется спросить у главного врача Ярослава Будного, его заместителя по медицинской части Ларисы Наумовой, у заведующего хириргичним отделением больницы Валерии Дендеря: почему сразу не установили в течение целого рабочего дня верный диагноз и почему раньше не взялись оперировать?! Она бы могла жить! А правдиво скажет о причине смерти ребенка заведующий патологоанатомических отделением больницы Сергей Ковтун? А верно ли проводились послеоперационные мероприятия спросим у заведующего анестезиологического-реанимационным отделением больницы Юрия Добряка? Думаю, за такое безразличие и непрофессиональное отношение к больному ребенку и своей работы требуется детальное расследование этого дела и наказания виновных. Опомнитесь, миргородские "медики"!", - возмутился журналист.

Он также написал, что 20 октября этого года Алене Пупко исполнилось бы 15 лет и отец уже начал собирать средства на подарок на день рождения - новый мобильный телефон...

Как сообщал "Апостроф", в больнице Ивано-Франковска умер трехлетний ребенок, родители обвинили врачей, однако медики свою вину не признают.

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