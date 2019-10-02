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Украинский политик попала в серьезное ДТП: подробности и видео с места

среда, 02 октября 2019, 21:12
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Бывший народный депутат Украины Инна Богословская разбила свою машину в автомобильной аварии.

Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Богословской, виновник ДТП скрылся с места аварии. Она в ДТП не пострадала, а машину ожидает дорогостоящий ремонт.

Одновременно с ДТП, в которое попала Богословская, на встречной стороне автотрассы произошла еще одна авария: столкнулись внедорожник и микроавтобус, который перевернулся от удара. "Наверное, это судьба и Бог спас. Я такого не видела в своей жизни, чтобы по две стороны скоростной трассы на одном уровне были две такие аварии! А ночью снилась мама, которой на Земле уже нет… берегите себя!" — написала Инна Богословская.

Политик также пожаловалась на длительное ожидание сотрудников полиции и не преминула в этом обвинить бывших и нынешних коррупционеров при власти.

"Ровно 2 часа и 10 минут, как ждем полицию. Огромная пробка из-за аварий, тысячи людей нервничают и теряют время... Власти в лице полиции плевать на людей. Совок в атаке... Можно представить, сколько машин можно было купить и сколько полицейских набрать на деньги, украденные на откатах за бронежилеты, автомобили и прочее... и за деньги, которые кешем возят наверх за игровые автоматы, наркоту, проституцию оружие, контрабанду, незаконную добычу ископаемых... Поскольку о политике еще пока не пишу, скажу, как все общество: будьте вы прокляты, хамы и воры!!" - возмущалась Богословская в следующем посте.

Как сообщал "Апостроф", во Львове столкнулись легковое авто и машина полиции, проскочившая на красный свет.

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