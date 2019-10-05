Последний раз такое делал Янукович: в ВСУ разгневаны инициативой команды Зеленского

В команде президента Украины Владимира Зеленского доказывают, что разведение сил на Донбассе проходит в рамках Минских соглашений, которые были подписаны экс-главой государства Петро Порошенко.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Бурко.

"Военные говорят, почему тогда все это время эту подписанную х..ню никто не выполнял, да и не было никогда на фронте, чтобы не происходило обстрелов более 7 суток. И чего это вдруг взялись реализовывать обещания "предшественников" и как говорят "преступной власти"?" - пишет он.

Волонтер добавил, что последний раз подобные письма с такой "трешовой пропагандой" приходили в 2014 году, когда спустя четыре дня тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Ростов.

"Тогда тоже пытались спускать с верхов телеграммы, что люди, которые протестуют на Майдане - это сборище и маргинальное меньшинство. Однако, тогда армия не повелась и не пошла разгонять Майдан", - резюмировал Бурко.

Напомним, что в сети решили не только шквалом критики, но и с долей юмора отнестись к согласованию в Минске "формулы Штайнмайера" по Донбассу.