RU  UA  EN

суббота, 5 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 октября

15:32
В Украине сигареты могут резко подорожать из-за "схемы" депутатов - СМИ
14:40
Герус пролоббировал импорт электроэнергии из страны-агрессора - Наливайченко
14:13
Романтика зашкаливает: Джастин Бибер снялся с красавицей-женой в трогательном клипе
13:05
Не смогла пойти на похороны: Злата Огневич рассказала о смерти любимого человека
11:47
Знаменитая голливудская пара два месяца скрывала рождение третьего ребенка
10:43
Известная украинская телеведущая вышла замуж: первое свадебное фото
09:02
Кто покинет 7 выпуск шоу Танці з зірками-2019: голосование

4 октября

19:00
Модные тренды осени: 10 стильных луков выходного дня
18:54
Спонсорство слотов и врезки: "Медиа Группа Украина" предложила рекламодателям новые продукты
18:24
Замминистра энергетики может стать человек из окружения Курченко и Иванющенко - СМИ
18:15
Адовый плагиат: в сети обвинили Pianoбой и Alina Pash в краже идеи песни
18:02
Как главная актриса "Крепостной" снимается в американском боевике: такой Катю мы еще не видели
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Последний раз такое делал Янукович: в ВСУ разгневаны инициативой команды Зеленского

суббота, 05 октября 2019, 07:58
переглянути новину українською

В команде президента Украины Владимира Зеленского доказывают, что разведение сил на Донбассе проходит в рамках Минских соглашений, которые были подписаны экс-главой государства Петро Порошенко.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Бурко.

"Военные говорят, почему тогда все это время эту подписанную х..ню никто не выполнял, да и не было никогда на фронте, чтобы не происходило обстрелов более 7 суток. И чего это вдруг взялись реализовывать обещания "предшественников" и как говорят "преступной власти"?" - пишет он.

Волонтер добавил, что последний раз подобные письма с такой "трешовой пропагандой" приходили в 2014 году, когда спустя четыре дня тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Ростов.

"Тогда тоже пытались спускать с верхов телеграммы, что люди, которые протестуют на Майдане - это сборище и маргинальное меньшинство. Однако, тогда армия не повелась и не пошла разгонять Майдан", - резюмировал Бурко.

Напомним, что в сети решили не только шквалом критики, но и с долей юмора отнестись к согласованию в Минске "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Катастрофа Ан-12 под Львовом: фото, видео и все подробности трагедии

Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: