Авто вспыхнуло, как спичка: на Волыни произошло страшное ДТП, фото

В понедельник, 7 октября, на трассе Волыни столкнулись два автомобиля, один из которых загорелся.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информационный портал "Волынские новости".

Инцидент произошел ночью около села Забороль Луцкого района. Там попали в ДТП машины марки Toyota Auris и Toyota Avensis. В результате аварии Auris полностью сгорела, а Avensis получила значительные повреждения.

По данным медиков, пострадали четыре человека. В машине Toyota Avensis ехала семья: муж, жена и маленький ребенок, они получили политравмы. Водителя Toyota Auris доставили в больницу в очень тяжелом состоянии, сейчас он в коме.

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Сведения следователи внесут в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 1 октября, под Киевом, в Яготине, произошло жуткое ДТП с двумя погибшими.