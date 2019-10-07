Почти 130 человек угодили в больницу после свадьбы на Буковине: что произошло

Более ста человек отравились после застолья на свадьбе, которая проходила в одном из сел на Буковине.

Об этом сообщает Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

В частности, по данным на полдень понедельника, 7 октября, отравились 129 человек, в том числе и 36 детей. Причем, из общего числа тех, кто заболел, в больницу попали 73 человека, в том числе 19 детей.

Также отмечается, что вредоносную бактерию типа Salmonella, которая и стала причиной отравления, специалисты обнаружили в рыбе, холодце, курице, колбасе, пироге с мясом и других блюдах, которые подавались в местном кафе во время свадебного застолья.

Как сообщал "Апостроф", ранее массовое отравление, но с меньшим количеством пострадавших, произошло в ресторане Львова.