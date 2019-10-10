Авто снесло ребенка на переходе: момент страшного ДТП под Киевом попал на видео

В четверг, 10 октября, в селе Белогородка Киево-Святошинского района произошла авария, в которой пострадал ребенок.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Так, согласно изложенной правоохранителями информации, ребенок был сбит автомобилем при переходе через дорогу по "зебре". Следует отметить, что водители в течение долгого времени не давали ребенку пройти и она решила перебежать. Соответствующее видео было опубликовано в открытом доступе.

Отмечается, что ребенок остался жив и доставлен в больницу.

Полиция выясняет подробности о ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал "Апостроф", 1 октября в Киеве произошла масштабная авария с участием трех автомобилей: внедорожника Mitsubishi, Renault службы охраны и ВАЗ 2110. В результате аварии один человек попал в больницу.