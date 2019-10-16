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Обстреливал аэропорт в Луганске: СБУ задержала опасного боевика, фото

среда, 16 октября 2019, 18:26
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Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники службы безопасности задержали боевика "ЛНР", когда тот пытался уехать в оккупированный Донецк.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Бывший боевик так называемого" батальона "Заря" террористической организации "ЛНР", задержан Службой безопасности Украины при пересечении линии разграничения в Донецкой области. Он планировал вернуться во временно оккупированный Донецк", - говорится в сообщении.

Оказалось, что боевик является уроженцем Харькова. Он вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Заря" в августе 2014 года. В частности, он в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники СБУ провели новую спецоперацию на Донбассе, аналогичную поимке экс-начальника ПВО так называемой ДНР Владимира Цемаха, задержав опасного боевика.

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