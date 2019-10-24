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Все для "мира": в сети показали на видео, что возят из России боевикам ДНР

четверг, 24 октября 2019, 00:26
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Стало известно, какие именно "подарки" из России возит гумконвой на территорию оккупированного Донбасса.

Соответствующие видео опубликованы в соцсети.

В частности на одном из роликов видно, что из России в Украину прибыла военная форма с шевронами для боевиков на Донбассе. Долго боевики стесняться не стали и даже примеряли обновочки.

"Что возят гумконвои из РФ в дыру. Чел благодарит РФ. Война гражданская. Ну-ну", - комментируют видео в сети.

Напомним, через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 6:50 до 7:55 в четверг, 17 октября, в составе 36 грузовиков на территорию Украины проследовал из России очередной так называемый гумконвой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", депутат Госдумы Константин Затулин проговорился и признался в том, что Россия совершила военное вторжение на Донбассе в 2014 году.

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