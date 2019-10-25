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Эпично штырит: в сети высмеяли новый фейк пропаганды боевиков ЛНР

пятница, 25 октября 2019, 23:23
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В оккупированной боевиками части Луганской области отличились новым фейком о якобы провокациях ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал украинский военнослужащий Анатолий Штирлиц в Twitter.

Так, на видео "спикер" так называемого "МЧС ЛНР" утверждает, что местный житель обнаружил "беспилотник с контейнером, из которого высыпано вещество белого цвета неизвестного происхождения".










"Не успели забыть боярышник с стекломоем, так быстро вспомнили о "белом порошке". Эпически штырит в последнее время пропагандистов Дырляндии. Раньше выпили, а сейчас нюхнули и вперед", - прокомментировал кадры боец ВСУ.

В сети тут же подключились к обсуждению новой выдумки боевиков.

Подробнее о фейках боевиков, читайте в материале "Апострофа": Наркотики с воздуха, кроватные бунты и премии за убийства: чем боевики пугают жителей Донбасса.

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