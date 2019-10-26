В ГПУ дали неожиданный прогноз по делу "ПриватБанка"

В отношении "ПриватБанка" расследуют сразу две дела - в Генеральной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро, и их результат может быть весьма непредсказуемым.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил генеральный прокурор Украины Русля Рябошапка.

"И там, и там собраны большие массивы материалов, потому что было проведено очень много следственных действий и есть смысл сейчас объединить эти два производства в одно, консолидировать в одних руках, объединить весь массив материалов и двигаться дальше быстрее. Мы сейчас это делаем, передаем дела, которые у нас есть, в НАБУ и, соответственно, дальше будем двигаться одним путем, а не параллельными. Я думаю, что мы тоже можем иметь здесь процессуальный результат", - отметил он.

По словам генпрокурора, по данному делу проходит огромный объем материалов, которые нужно анализировать. Он отметил сложность дела.

"Оно не настолько простое, как может выглядеть на первый взгляд. К нему могут быть привлечены не только бывшие бенефициары, но и бывшие высокопоставленные чиновники. Поэтому результат может быть на самом деле интересным и непредсказуемым", - сказал он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Финал дела по ПриватБанку может быть интересным и непред­сказуемым - Руслан Рябошапка.