На Волыни маленький ребенок подхватил опасную болезнь: тревожные данные и видео

На Волыне у маленького ребенка врачи диагностировали страшную болезнь - полиомиелит.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Такой диагноз поставили впервые за два последних года. Полиомиелит - тяжелая болезнь, которая приводит к инвалидности или даже смерти. Ее диагностировали у 2-летнего мальчика Миши, который не был вакцинирован.

У малыша не слушаются пальцы левой руки, он не может ходить и даже сидеть. Его внезапно парализовало в июле этого года.

"Только ножку начало в понедельник утром, а уже во вторник – уже две ножки он не мог ходить, а в среду он даже не мог сидеть и нас перевели в реанимацию", - рассказала мама Алина Лихван.

По словам заведующего инфекционного отделения Ратновской районной больницы Николая Бегаля, поставить диагноз сначала всегда сложно. Ребенка сразу доставили в областную больницу, и лишь за несколько месяцев было подтверждено лабораторно, сначала в Киеве, а потом и в Хельсинки – паралич у ребенка является следствием полиомиелита.

"В данном случае оказался положительный анализ, это ни в коем случае не дикий вирус, а вакцинный", - подчеркнула врач-эпидемиолог Волынского областного лабораторного центра Минздрава Украины Валентина Новачевская.

Речь идет о вакциноассоциированном паралитическом полиомиелите – это острое вирусное заболевание, развивающееся у непривитых от полиомиелита детей, которые были в контакте с привитыми.

"В этом селе проводили прививку оральной вакциной против полиомиелита, живой. Выделяется вакцинный вирус после прививки, это норма, при контакте он может передаваться", - объяснила Новачевская.

Миша не был привит от полиомиелита и, вероятнее всего, заразился от кого-то из детей, которых вакцинировали в селе. Сама же мама не против прививок – старший 6-летний Арсен получил 4 дозы вакцины от полиомиелита. Летом же его и младшего Мишу не вакцинировали, потому что оба болели.

"Мы уже этот год, мы целый год из больниц не вылезали. У нас только пройдет неделя - и опять что-то, я просто не могла", - призналась мама.

На сайте министерства здравоохранения пишут, что риск таким образом заразиться минимальный – один случай на 7-14 миллионов. И именно из-за этого, в каких-то запретах и карантинах нет необходимости. Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего – через грязные руки, зараженную пищу и воду. Самые уязвимые – дети до 5 лет. Единственный способ предотвратить болезнь – это вакцинация. Шесть доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни. Две первых прививки вводят инъекционно в два и четыре месяца. Другие четыре дозы – орально живой вакциной в полгода, в 18 месяцев и в 6 и 14 лет. Относительно прогнозов в случае с Мишей врачи очень осторожны, хотя и наблюдают положительную динамику.

"Нарастает сила мышц ручек, ножек, рефлексы нормализуются, речь нормализуется, потому даже было нарушение речи", - заявил заведующий педиатрического отделения Ратновской районной больницы Игорь Колотюк.

Лекарств от полиомиелита нет, одна надежда – на реабилитацию, на которую семья тратит все свои сбережения. Папа, который до сих пор ездил на заработки, теперь вынужден быть дома, чтобы помочь жене.

"Постоянные зарядки дома, массажи делаем в больнице и дома сами, смотрели, как оно делается", - рассказала семья Миши.

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