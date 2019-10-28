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Российская сеть магазинов заняла неожиданную позицию по Крыму: опубликована карта

понедельник, 28 октября 2019, 10:55
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В России возмутились из-за необычного изображения оккупированного Крыма на карте торговой сетью "Сушишоп".

Об этом на своей странице в Livejournal пишет российский блогер Андрей Селезнев.

Блогер опубликовал фрагменты карты, на которой торговая сеть изобразила свое распространение в России и соседних странах. Территория России закрашена на карте оранжевым, территория других стран, в которых есть магазины "Сушишоп" – желтым. Оккупированный Крым же, который в России считают официально своей территорией, закрашен штриховкой.

"Вот вам типичный пример дискриминации Крыма в российских торговых сетях. Зато сколько гордости, что в Белоруссию зашли, в Казахстан зашли, в Азербайджан тоже… Что это за штриховка такая странная? Не с украинских ли карт часом взято", – возмущается российский блогер.

Также Селезнев с гневом отмечает, что на сайте компании Крым вообще не отмечен как часть РФ.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве в одном из гипермаректов покупатели заметили школьные дневники с картой Украины, на которой нет оккупированного Крыма.

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