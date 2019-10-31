В сети показали видео "джакузи" из кипятка посреди улицы в Киеве

31 октября посреди улицы в Киеве жители города стали свидетелями чрезвычайного происшествия: здесь из под асфальта в воздух поднялся огромный столб горячей воды.

Как сообщают киевские паблики в социальных сетях, инцидент произошел в Печерском районе столицы.

"Вот и горячую воду дали. С самого утра в Печерском районе рванули трубы, а посреди дороги образовалось джакузи", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали видео с происходящим здесь. Кадры оказались действительно впечатляющими.

Напомним, что на одной из улиц Киева обнаружили лимузин с джакузи.

Также "Апостроф" сообщал, что 2 октября в центре столицы на улице Шота Руставели массово прорвало трубы на проезжей части.