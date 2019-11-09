В сети показали фото пары "приличных" уличных воров, пойманных в метро Киева

В Киеве поймали на горячем группу воров, жертвами которых становились пассажиры метро.

Как сообщает паблик "Киев оперативный" в Facebook, инцидент произошел вечером 8 ноября на станции метро "Университет".

"Два иностранцы решили "полакомиться" кошельком парня 1995 года рождения. Улов мог бы быть удачным, ведь в кошельке находилось 400 долларов, 3000 гривен и банковские карточки и документы, если бы не сотрудники полиции, которые заметили момент кражи и задержали обоих", - говорится в сообщении.

Задержанными оказались Евгел Дмитрий Бонифасович, 1975 года рождения, и Бежинар Валерий Иванович, 1973 года рождения. Оба выглядели опрятно и создавали вид "приличных людей".

По данным сообщества, оба уже попадались в поле зрения правоохранителей.

Напомним, что у пенсионерки, которая торговала на Куреновском (блошином) рынке в городе Киеве, злоумышленники попытались силой отобрать ее товар.