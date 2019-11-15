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На военной базе в Балаклее звучат взрывы: опубликованы видео мощного пожара

пятница, 15 ноября 2019, 15:06
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В пятницу, 15 ноября в Балаклее Харьковской области прозвучали взрывы, также виден дым неподалеку от военного арсенала.

Об этом сообщили очевидцы с места событий, выложив соответствующие видео.

"В Балаклее снова взрывается что-то на базе", - отметил местный житель, который снял дым над городом.

Следует отметить, что, судя по записям, предполагаемый пожар распространился на площадь от 50 до 100 метров, в дыму весь близлежащий к военной базе район.

Как сообщал "Апостроф", в 2017 году в Балаклее произошел мощный пожар, в ходе которого погибла одна местная жительница, трое человек получили ранения. Последствия происшествия властям пришлось исправлять в течение нескольких месяцев, поскольку по территории были разбросаны боеприпасы.

В 2018 году, 3 мая, в Балаклее Харьковской области снова услышали взрывы. По словам местных чиновников, там проводили плановые подрывы снарядов, после чего в двух местах произошло загорание травы. Пожар стал причиной внеплановой детонации на территории у арсенала.

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