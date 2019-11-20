Под Киевом вооруженный "освободитель" напал на полицейских: фото

Под Киевом в городе Яготын на полицейских напал вооруженный мужчина, который представлялся начальником полиции. Он хотел освободить задержанного злоумышленника, которого сопровождали в отдел полиции.

По данным Национальной полиции, внезапно правоохранителям преградила дорогу машина, из которой вышел мужчина с пистолетом в руках.

Нападавший привел в боевую готовность оружие и требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении.

Что касается злоумышленников, которых перевозили полицейские, то днем ранее они в Переяслав-Хмельницком с оружием напали на одно из ООО, которое занимается горюче-смазочными материалами.

"Освободителя" моментально обезвредили бойцы корпуса оперативно-внезапной действия. Им оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.

По факту открыты два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и за ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве возле центрального железнодорожного вокзала один водитель ранил ножом другого во время словесной перепалки.