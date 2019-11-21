Пострадавших забирали вертолеты: украинцы попали в жуткое ДТП в Польше

Четверо украинцев попали в страшную аварию на эвакуаторе, который влетел в автобус.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс tvp.info.

ДТП произошло между населенными пунктами Кендзежин-Козле и Крапковице, что в Опольском воеводстве Польши. Украинцы ехали на эвакуаторе и на высокой скорости врезались в автобус дорожной службы. На момент аварии автобус был припаркован, а в нем никого не было.

После удара эвакуатор влетел в барьерное ограждение, которое разделяет две полосы движения, отбился от нее и перевернулся.

По предварительным данным, водитель эвакуатора не справился с управлением. Все четверо людей, которые находились в салоне, получили травмы различной степени тяжести. Однако двое из них находятся в очень тяжелом состоянии, их доставали из эвакуатора с помощью гидравлических ножниц. Их госпитализировали с помощью вертолетов.

Как сообщал "Апостроф", в Польше на трассе недалеко от города Щецин столкнулись семь автомобилей, в результате чего погибли шесть человек. Пострадавших спасал водитель из Украины.