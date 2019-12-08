В России загадочно погиб топ-чиновник, подозреваемый в мошенничестве: фото

В России погиб вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, находившийся под следствием из-за подозрения в мошенничестве.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Карточный Домик: Россия".

"Сегодня в 06:00 Глеб Чулков погиб. Он упал из квартиры матери на пятом этаже, где он жил последнее время, пока шло следствие", - говорится в сообщении.

Чулкова задержали 16 октября по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества "Рассказовского рынка", который находится в собственности государства.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти чиновника.

По данным "RT на русском", в СК подтвердили смерть Чулкова. Он находился под домашним арестом.

"Факт смерти подтверждаем. По факту его гибели следственными органами регионального следственного управления СК России организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства его гибели", - рассказала старший помощник руководителя регионального управления ведомства Елена Кярсна.

Как пишет издание "Медуза", по информации местных СМИ, Чулков оставил записку, о содержании которой пока ничего неизвестно.

Отмечают, что в ноябре подследственный уже пытался покончить с собой.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате крушения вертолета в Костромской области погиб заместитель генпрокурора России Саак Карапетян.