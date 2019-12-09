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Притворялась бабушкой: в Запорожье разоблачили наглую мошенницу-"актрису", видео

понедельник, 09 декабря 2019, 15:47
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В Запорожье молодая женщина просила милостыню, переодевшись пенсионеркой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Акцент".

Утром женщина приходила в магазин "Амстор" в Шевченковском районе города и под видом пожилой женщины просила у прохожих деньги, жалуясь на маленькую пенсию. Через некоторое время мошенница скрывалась за углом дома, переодевалась и шла делать покупки в магазин.

В очередной раз две женщины, которые стали свидетелями мошенничества, сняли женщину на камеру мобильного.

"Больше всего возмущает, что она молодая, а не хочу зарабатывать честным путем. За такие деньги многие тяжело работают. А в сумках у нее потом такая пища, которую я себе не позволяю на свою зарплату", - рассказала одна из очевидиц.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве столичные правоохранители задержали харьковчан 43-летнего Руслана Феодосеенка и 44-летнего Олега Литвиненка за ограбление посетителя кафе.

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