Притворялась бабушкой: в Запорожье разоблачили наглую мошенницу-"актрису", видео

В Запорожье молодая женщина просила милостыню, переодевшись пенсионеркой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Акцент".

Утром женщина приходила в магазин "Амстор" в Шевченковском районе города и под видом пожилой женщины просила у прохожих деньги, жалуясь на маленькую пенсию. Через некоторое время мошенница скрывалась за углом дома, переодевалась и шла делать покупки в магазин.

В очередной раз две женщины, которые стали свидетелями мошенничества, сняли женщину на камеру мобильного.

"Больше всего возмущает, что она молодая, а не хочу зарабатывать честным путем. За такие деньги многие тяжело работают. А в сумках у нее потом такая пища, которую я себе не позволяю на свою зарплату", - рассказала одна из очевидиц.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве столичные правоохранители задержали харьковчан 43-летнего Руслана Феодосеенка и 44-летнего Олега Литвиненка за ограбление посетителя кафе.