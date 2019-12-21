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Велосипедисты под Киевом попали в страшную аварию: есть погибшие, фото

суббота, 21 декабря 2019, 20:12
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21 декабря в 17:00 на Брест-Литовском шоссе в пределах столицы велосипедисты попали в ужасную аварию.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Автокатастрофа произошла на остановке общественного транспорта "Пролисок". Водитель автомобиля Chevrolet наехал на группу велосипедистов.

От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Велосипеды разбросало по проезжей части. А у легковушки повреждены бампер, капот и лобовое стекло.

Сейчас на месте ДТП работают следователи.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 декабря в Ирпене Киевской области на железной дороге локомотив сбил двух человек. Молодые супруги переходили пути рядом со зданием железнодорожного вокзала. Они шли на платформу, в это время рядом проезжал товарный поезд. Видимо, поэтому пара не заметила локомотив, который прибывал на соседний путь.

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