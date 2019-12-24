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В одних трусах и ничего не помнит: сеть взбудоражила история о "герое" корпоратива в Днепре

вторник, 24 декабря 2019, 05:15
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21 декабря по улицам Днепра ходил мужчина в одном нижнем белье.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

Утром правоохранителям сообщили, что по проспекту Слобожанскому разгуливает мужчина в одних трусах. Полицейские прибыли на место происшествия.

Мужчина пояснил, что накануне выпил лишнего на корпоративе. Как оказался без одежды на улице - не помнит. Тем время его уже начали разыскивать родные, ведь долго не могли дозвониться. Днепрянина отвезли в участок и отдали родственникам. В медицинской помощи он не нуждался и жертвой преступлений не стал.

Как ранее сообщал "Апостроф", вечером в пятницу, 20 декабря, в Киеве члены президентской партии "Слуга народа" отпраздновали корпоратив в честь Нового года.

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