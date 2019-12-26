Обнаружили мертвым: под Одессой произошла жуткая трагедия в общежитии вуза

В Одесской области 20-летнего студента Измаилского государственного гуманитарного университета нашли мертвым в комнате общежития.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Трагедия произошла в общежитии университета по улице Репина. В петле парня нашел его сосед по комнате и вызвал полицию. Погибший оставил перед смертью записку. Свой поступок объяснил плохими отношениями с девушкой.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства с пометкой о самоубийстве. Между тем, студенты учебного заведения требуют от администрации университета официальной реакции на ситуацию.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 21 октября в Киеве на территории Киевского национального университета культуры и искусств повесился парень.