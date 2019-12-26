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Во Львове неадекватный водитель протаранил авто "копов" и пытался сбежать: фото и видео

четверг, 26 декабря 2019, 14:03
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25 декабря во Львове на проспекте Свободы 33-летний водитель BMW-750, убегая от полиции, совершил наезд на патрульного и разбил служебный автомобиль Toyota Prius.

Об инциденте сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Мужчина припарковал свой автомобиль в неположенном месте. На замечания патрульных не реагировал и переставлять машину отказался. Тогда полицейские вызвали эвакуатор. Заметив служебную машину, мужчина сел за руль своего авто, включил заднюю передачу и скрылся с места происшествия. При этом сбил полицейского и повредил служебный автомобиль патрульных.

Стражи порядка догнали злоумышленника на улице Кривоноса. Водителя задержали. Ему инкриминируют сопротивление работникам правоохранительных органов, грозит два года лишения свободы. Пострадавший патрульный сейчас с травмами находится в больнице.

Журналистам удалось узнать о горе-водителя больше. 33-летний Владимир Мука живет в Новояворовске. По специальности - историк, закончил ЛНУ имени Ивана Франка. Имеет удостоверение водителя категории В и С. Стаж вождения - 10 лет. Ранее мужчина уже попадал в ДТП - в состоянии наркотического опьянения устраивал "гонки" с полицией. Был лишен права управлять авто.

Как сообщал "Апостроф" ранее, на улице Львовской в столице водитель автомобиля Honda, припарковавшись на тротуаре, полностью заблокировал возможность для движения пешеходов.

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