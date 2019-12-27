Под Днепром произошло ДТП с участием автобуса: несколько погибших, фото с места

В пятницу днем, 27 декабря, под Днепром произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате чего двое человек погибли, а 14-летняя девочка с травмами попала в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Водитель автомобиля Opel не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом", - говорится в сообщении.

На момент ДТП в салоне автобуса, который двигался по маршруту "Казначеевка - Новомосковск", находилось 10 пассажиров и водитель. По данным полиции, в результате столкновения погибли 25-летняя водитель иномарки и ее 23-летняя пассажирка.

Кроме того, пассажирку автобуса - девочку 2005 года рождения, с легкими травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре произошло страшное ДТП на перекрестке, которое напомнило аналогичное ДТП в Харькове на улице Сумской, где 6 человек погибли, еще шесть получили травмы.