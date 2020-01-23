Плесень и страшная вонь: под Николаевом голодный ребенок жил взаперти с пьяными родителями, видео

Под Николаевом 2-летний ребенок почти две недели голодал и был заперт в квартире в тот момент, когда его родители все это время выпивали.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН, тревогу забил детский сад, куда все это время не водили ребенка. Полиция и соцработники выломали двери квартиры.

"Не могли дозвониться ни к маме, ни до папе. По соседству живут с Ариной несколько родителей, они также обращались, что ребенка не видно на дворе больше недели", - говорит директор Снегиревского детского сада № 7 Ольга Левшова.

Воспитатели обратились к соцработникам и полиции. Через дверь те услышали, что в квартире кто-то есть. Впрочем, двери не открывали. Как оказалось, родители пьянствовали вместе с бабушкой и товарищем, а ребенок сидел голодный.

"Родители находились в состоянии алкогольного опьянения, накурено, был страшный смрад. Поэтому ребенка нельзя было оставлять", - говорят полицейские.

При этом отец маленькой девочки несмотря на открывшуюся картину уверяет, что алкоголь они не употребляют, бутылки в квартиру нанесла бабушка, а за ребенком они ухаживают. Убеждает, что дома куча еды. Впрочем, доказать это не захотел. Как говорят соседи, в квартире постоянно пьянствуют еще и устраивают драки. И все это при ребенке.

Пока девочка в больнице. Врачи констатируют, что ребенок здоров, просто был голодный. Родителей Аринки оштрафовали. В социальной службе говорят, что год назад их предупреждали не пить, теперь собираются лишать родительских прав.

"Если бы нормальная мать, она бы уже волновалась за ребенка, пришла, о чем-то просила. Эта мать не появилась", - говорят в соцслужбе.

В больницу к дочери мать пришла только на третьи сутки. Уверяет, что исправится. Через неделю малышку доставят в детский дом. Лишат ли супругов родительских прав, решит суд.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове произошел вопиющий случай: мужчина на трое суток запер в комнате чужих детей и морил их голодом.