Под Полтавой военные попали в серьезное ДТП: опубликованы фото

Утром 23 января на трассе Полтава-Александрия автомобиль с военными съехал в кювет.

Об этом сообщает отдел коммуникации Кременчугского отдела полиции Полтавской области.

Авария произошла на 86 километре автодороги М-22 (Полтава-Александрия). Автомобиль, в котором находились 6 военнослужащих, съехал в кювет.

На осмотр в одну из кременчугских больниц доставили двух пострадавших. Обошлось без человеческих жертв. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа Кременчугского районного отделения полиции. Правоохранители устанавливают, что спровоцировало ДТП: скользкая дорога, техническая неисправность или водитель не справился с управлением.

Как информировал "Апостроф" ранее, в Покровске Донецкой области 15 октября около 22:00 БТР столкнулся с шахтным автобусом, в котором ехали 9 пассажиров.