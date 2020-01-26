Африку атаковали опустошительные полчища саранчи: фото и видео

В ООН призвали международное сообщество оказать помощь странам Восточной Африки, которые ведут борьбу с огромными стаями пустынной саранчи.

Так, в организации считают, что численность саранчи до июня может увеличиться в 500 раз.

Интересно, что Эфиопия и Сомали на протяжении 25 лет не сталкивались с такой угрозой, а Кения не видела наступления саранчи в течение 70 лет.

"Скорость распространения вредителей настолько вышла за пределы нормы, что они ограничили до предела возможности местных и национальных органов власти. Единственный вариант воздушного контроля - опрыскивание инсектицидами с самолетов", - отмечают специалисты.

По предварительной информации, саранча распространилась из Йемена через Красное море.

В местности, которая подверглась нашествию, проживают более 19 млн человек. Специалисты считают, что жизненно важные зерновые культуры могут быть уничтожены полностью. В ООН предостерегают, что это может обернуться массовым голодом.

Напомним, что на территорию Станично-Луганского района, который в 2014 году разграбили боевики, уничтожив одно из важных предприятий, обрушилась "казнь египетская" - полчища саранчи.