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В Днепре загорелось общежитие: много пострадавших, фото с места ЧП

воскресенье, 09 февраля 2020, 23:52
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Фото: пресс-служба ГСЧС Украины/Facebook

В Днепре вспыхнул пожар в одной из комнат общежития семейного типа.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В результате инцидента пострадали 6 человек, которые получили отравление продуктами горения, из них 1 человек получил ожоги лица.

Пострадавшие госпитализированы в больницы Днепра, состояние средней степени тяжести. На пожаре спасли 10 человек, которых с помощью аппаратов на сжатом воздухе вывели из помещения.

Также на свежий воздух вывели 30 человек, жителей комнат с верхних этажей.

Площадь пожара пожара составила 12 м. кв, огнем уничтожено домашнее имущество в комнате. Причины и ущерб устанавливают правоохранители.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в понедельник, 20 января, в Днепре произошел пожар в общежитии медицинского колледжа.

Также в Днепре под общежитием НТУ "Днепровская Политехника" провалился асфальт, студентов срочно эвакуировали.

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