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Выводили на расстрел и закапывали живьем: экс-пленник ДНР рассказал о зверствах боевиков

воскресенье, 09 февраля 2020, 11:11
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Боевики на Донбассе жестко пытали пленных, а также тех, кто с ними общался. В том числе доставалось родственникам жертв террористов.

Как сообщил "Апострофу" бывший пленник "ДНР" Василий Савин, боевики пытали его также его жену и сына.

"Я был относительно известный человек, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе. Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру проволоку от шампанского, с одного конца поджигают - алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается", - заявил он.

Савин рассказал, что его не кормили по 16 суток, а также держали в абсолютной темноте.

"Дважды меня выводили на расстрел, один раз меня закапывали живьем. Меня положили в гроб в наручниках и заколотили крышку. Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за наручники они же расписались, за них отвечать придется", - добавил экс-пленный.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Меня арестовали с криками "Слава Украине" - экс-пленник ДНР рассказал, как готовил переворот под носом у Захарченко.

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