Гремят взрывы сутки напролет: опубликовано видео с передовой ВСУ на Донбассе

В сети появилось видео с передовой на Донбассе, где круглосуточно слышно звуки войны.

Об этом сообщает "Вернись живым" в Facebook.

На видеозаписи показано позиции украинских военных вблизи Новотошкивки на Луганщине.

Военные говорят, что там не бывает дня, когда не слышно выстрелов врага. Однако, со временем бойцы ВСУ привыкли к этому и всегда готовы дать отпор противнику.

"Мы все пришли ради одного - остановить здесь войну, вернуть Донбасс", - говорит военный.

Как сообщал "Апостроф", 3 февраля боевики на Донбассе продолжали обстреливать позиции Объединенных сил, один военнослужащий получил ранения.

Ранее боевики устроили новые провокации, обстреляв позиции ВСУ вблизи Крымского и Луганского. Враги в районе указанных населенных пунктов применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.