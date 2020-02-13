В Киеве женщина попыталась украсть чужого ребенка в метро: страшные детали, фото и видео

В Киеве женщина попыталась украсть 5-летнего мальчика в метро, но ей помешали неравнодушные прохожие.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Инцидент произошел на станции метро "Лукьяновская". Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия.

Выяснилось, что злоумышленницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.

"Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части второй статьи 15, части второй статьи 146 (покушение на похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Ее грозит до пяти лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявил начальник управления полиции в метрополитене столичной полиции Михаил Никонов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете появилось видео допроса девушки, которая 20 октября похитила младенца в Киеве.