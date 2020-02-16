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В Николаеве устроили дерзкое ограбление на четверть миллиона со взрывом, фото

воскресенье, 16 февраля 2020, 15:34
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Фото: пресс-служба полиции Николаевской области

В воскресенье, 16 февраля, в Николаеве произошло дерзкое ограбление со взрывом отделения "ПриватБанка".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Ночью 16 февраля в 2:40 на ул. Космонавтов в Ингульском районе неизвестные, отжав окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили денежные средства", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Сумма похищенных средств составила более 250 тысяч гривен. На данный момент правоохранители ищут налетчиков. Если их поймают, то им грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве грабители забрали более 2 миллионов гривен прямо с движущегося автомобиля.

Также в апреле неизвестный с оружием ограбил финансовое учреждение в Киеве на ул. Старовокзальной. Отмечалось, что во время ограбления в банке отсутствовали посетители.

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