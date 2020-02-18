RU  UA  EN

вторник, 18 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

14:03
СМИ обсуждают новое лицо Аллы Пугачевой - говорят, примадонна решилась на рисковую операцию Lime
13:41
Нашли бездыханным в душе: в Житомире военный погиб страшной смертью
13:40
Когда обнимаются и не ссорятся: дети Славы Каминской мило ответили на вопросы о любви Lime
13:31
Ему было всего 22: названо имя воина ВСУ, убитого в тяжелом бою на Донбассе
13:27
В Киеве обнаружили жуткую находку на парковке, фото
13:25
Авто на скорости слетело с дороги: под Киевом произошло страшное ДТП, фото
13:07
Боевики атаковали по трем направлениям: в Генштабе сделали срочное заявление по Донбассу
13:02
У Путина цинично отреагировали на кровавый бой на Донбассе
13:02
Звезда "Игры престолов" появится в новом сезоне "Ведьмака" - и на такую роль лучшего актера не найти Lime
12:51
Оккупанты уносят с поля раненых и убитых: всплыли новые детали ожесточенного боя на Донбассе
12:48
Экс-силовику в Украине сообщили о подозрении в причастности к расстрелам на Майдане
12:44
Украина останется без ракет: названа главная проблема гособоронзаказа на 2020 год
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Путина цинично отреагировали на кровавый бой на Донбассе

вторник, 18 февраля 2020, 13:02
переглянути новину українською

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в окружении президента России Владимира Путина якобы не в курсе деталей обострения на Донбассе, которое вылилось в жестокий бой, в результате которого один украинский военный погиб, четверо получили ранения во вторник, 18 февраля.

"Мы не располагаем деталями этого столкновения. Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем мы выражаем сочувствие. Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-то выводы", - сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что якобы возлагать ответственность за это столкновение на Москву нельзя.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился рассказ фельдшера о страшном бое на Донбассе во вторник, 18 февраля.

Также сеть взорвалась из-за адского боя на Донбассе, припомнив недавнюю идею о совместном патрулировании границы с представителями ОРДЛО.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: