От кошки остался только силуэт: под Одессой прогремел мощный взрыв в многоэтажке, видео

В Измаиле, под Одессой, из-за скачка напряжения в электросети произошел взрыв в квартире, в 30 квартирах сгорела бытовая техника.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

"У меня аж руки дрожат, когда я открываю квартиру. Посмотрите, что это – так люди бомжами становятся моментально, за один день", - жалуются пострадавшие.

Обгоревшая и частично разрушенная кухня с балконом, потолок черный от копоти – резкий скачок напряжения пробил гибкий металлический шланг газовой плиты, произошла утечка газа, а затем мощный взрыв, от которого содрогнулся весь дом.

Хозяйка благодарит судьбу, что в тот момент никого из людей не было дома. От кошки остался лишь силуэт на обугленном столе.

"Вот, посмотрите, хвостик, вот она так лежала. Если бы я была дома, то лежала вот здесь, на уровне с кошкой, и взрывной волной меня бы тоже убило", - говорит Лилия Гладкова.

Едкий дым заполнил весь подъезд, вызволять жильцов верхних этажей пришлось через окна.

"Там полностью все было в дыму. У меня два дня болело горло, дышать невозможно было", - вспоминает соседка Ирина Константинова.

Люди вспоминают, что как раз перед скачком напряжения дети, игравшие во дворе, слышали, как искрило в соседней трансформаторной.

"Там очень сильно что-то гремело, искрило, многие родители сказали отойти от этой трансформаторной будки", - рассказала жительница дома Наталья Солодовник.

Энергетики заявляют, что их оборудование работало в штатном режиме.

"Осмотрели оборудование и сети, бригада не нашла никаких замечаний, которые могли бы привести к таким последствиям. Есть еще внутридомовые сети, внутрениквартирные, это уже не наша зона ответственности", - убеждает операционный директор АО “Одессаоблэнерго” Дмитрий Григорьев. Но жители пострадавшего дома говорят, что недавно ремонтировали внутреннюю электросеть, и сами же энергетики признали, что она исправна.

Сейчас в Измаиле работает комиссия, которая должна установить причину скачка напряжения, а главное – выяснить, кто будет отвечать за неисправность, которая чуть не привела к трагедии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Измаиле прогремел взрыв у дома члена партии Порошенко.

Также в Измаиле взорвался автомобиль полицейского.