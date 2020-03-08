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Будни "русского мира": житель Крыма пропил "выручку" от памятника советскому солдату, фото и видео

воскресенье, 08 марта 2020, 01:22
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В оккупированном Крыму задержали мужчину, который разрушил памятник неизвестному солдату.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Вести Севастополь".

Инцидент произошел в поселке Сахарная Головка. Там правоохранители поймали 37-летнего местного житель, который совершил акт вандализма.

Как стало известно, злоумышленник повредил надгробие и украл ограду. Похищенное он сдал на металлолом за 150 рублей. Вырученные деньги потратил на алкоголь.

"Ему так хотелось выпить, что мужчина даже не понял, что осквернил воинское захоронение. Вынес железку из леса", - рассказали в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за надругательство над местом захоронения. Ему грозят исправительные работы, арест на срок до трех месяцев или штраф.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Днепра неизвестные украли барельеф с изображением академика Дмитрия Яворницкого.

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