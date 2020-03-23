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Двое взрослых и ребенок сгорели: в Киеве произошло жуткое ДТП на дороге, фото

понедельник, 23 марта 2020, 07:28
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В Киеве в ужасной аварии на проспекте Бажана столкнулись Chevrolett и инкассаторский автомобиль, в результате чего легковушка загорелась.

Как пишет в социальных сетях паблик dtp.kiev.ua, в результате столкновения погибли трое человек из Chevrolett, в том числе и ребенок.

По данным сообщества, Chevrolett по непонятным причинам выскочил на встречную полосу движения и столкнулся с инкассатором.

Сразу после столкновения легковой автомобиль загорелся, а люди не смогли из него выбраться. Также в аварии пострадали люди из автомобиля инкассации.

На место прибыли полицейские и спасатели, которые оперативно затушили пламя.

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Напомним, что в воскресенье, 22 марта, на автотрассе Киев - Харьков микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz Vito, который остановили сотрудники полиции.

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