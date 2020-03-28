В Италии продолжают гибнуть от коронавируса: новые жуткие данные

Пандемия коронавируса уже унесла жизни свыше 25 тысяч человек в мире, больше всего пострадала Италия..

Пл последним данным, в Италии умерло более десяти тысяч болевших. Днем ранее США обогнали Китай по количеству зараженных коронавирусом (в пятницу число заболевших в США превысило 100 тысяч)

Всего в мире коронавирусом заразились с декабря 2019 года почти 600 тысяч человек.

За минувшие сутки в Италии смертность от коронавируса установила новый рекорд - 919 человек.

По словам главы Национального института здоровья Сильвио Брусаферро, признаки замедления могут свидетельствовать о действенности строгих ограничительных мер.

Напомним что пандемия коронавируса продолжает набирать обороты в мире