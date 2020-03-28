RU  UA  EN

суббота, 28 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

28 марта

20:50
Европа гибнет от коронавируса: свежие данные о погибших
20:28
Известный врач указала на серьезную проблему с лечением от коронавируса в Украине: видео
19:12
Как вернуться заробитчанам домой: опубликован график
19:04
5 скандальных образов Леди Гаги ко дню рождения эпатажной именинницы Lime
19:02
Фонд Вадима Новинского закупил в Корее 100 тыс высокоточных ПЦР тест-систем для МОЗ
18:34
В одной из украинских областей ввели жесткие меры во время карантина
18:05
Участницы "Женского Квартала" спели о коронавирусе, соблюдая условия карантина: видео Lime
17:51
Экс-премьер Гончарук назвал себя борцом с коррупцией: какими "достижениями" может похвастаться его Кабмин
17:08
Из ведущей - в домохозяйку: Леся Никитюк похвасталась списком переделанных на карантине дел Lime
16:05
Россияне толпами рванули в Крым на "коронавирусные" каникулы: фото
15:07
Том Хэнкс с женой вернулись в США после лечения коронавируса - пара выглядит очень счастливой Lime
14:57
Как помочь себе самому и чем питаться при коронавирусе: советы от доктора Комаровского, видео
Все новости

В Италии продолжают гибнуть от коронавируса: новые жуткие данные

вторник, 03 марта 2020, 05:10
переглянути новину українською

Пандемия коронавируса уже унесла жизни свыше 25 тысяч человек в мире, больше всего пострадала Италия..

Пл последним данным, в Италии умерло более десяти тысяч болевших. Днем ранее США обогнали Китай по количеству зараженных коронавирусом (в пятницу число заболевших в США превысило 100 тысяч)

Всего в мире коронавирусом заразились с декабря 2019 года почти 600 тысяч человек.

За минувшие сутки в Италии смертность от коронавируса установила новый рекорд - 919 человек.

По словам главы Национального института здоровья Сильвио Брусаферро, признаки замедления могут свидетельствовать о действенности строгих ограничительных мер.

Напомним что пандемия коронавируса продолжает набирать обороты в мире

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: