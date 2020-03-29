Что происходит в храмах Украины во время карантина: эксклюзивные фото и видео

В киевских храмах накануне Пасхи наблюдается особый ажиотаж, несмотря на введенные меры карантина.

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Как сообщает корреспондент "Апострофа", в храме УПЦ на Мостицкой собралось множество прихожан.

Во время служения священник обратился к Богу и попросил "избавить людей от коронавируса".

В Свято-Покровском соборе на Оболони тоже многолюдно.

"Перед иконой одна сухая салфетка, не все ей пользуются, многие целуют губами икону или касаются лицом, как бабушки так и дети", - сообщает журналист.

Напомним, что стало известно, как себя чувствуют пациенты Александровской клинической больницы города Киева, которые заболели коронавирусом и проходят лечение в медучреждении.